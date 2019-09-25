Состав комитетов Рязанской городской Думы будет изменён

На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы были рассмотрены кандидатуры на должности заместителей главы администрации Рязани. Об этом сообщает сайт Думы.



Депутаты поддержали предложения главы городской администрации Елены Сорокиной. Планируется, что вопросы городского хозяйства будет курировать Владимир Бурмистров; финансы, экономику и имущественный блок – Игорь Тишин; социальную сферу – Надежда Штевнина. Окончательное решение по согласованию кандидатур будет принято на заседании Рязанской городской Думы.



Члены комитета поддержали вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Фомина, избранного по одномандатному округу № 14, по собственному желанию с 13 сентября 2019 года в связи с работой в должности заместителя главы администрации города Касимова.



На заседании комитета было предложено изменить состав постоянных комитетов. Дмитрий Фомин выведен из состава комитетов по градостроительной деятельности и городскому хозяйству и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. Депутат Сергей Еремин переходит работать из комитета по социальным вопросам в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию. Таким образом, изменится численный состав комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры с 12 до 11 депутатов и комитета по социальным вопросам также с 12 до 11 депутатов. Заместителем председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД планируется утвердить Олега Грачева. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.



Также был рассмотрен вопрос об основных направлениях деятельности комитетов РГД. Предложено, чтобы все изменения в структуре администрации рассматривали профильные комитеты городской Думы, а не комитет по МСУ, регламенту и депутатской этике, как это было ранее.



На комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике были рассмотрены изменения в Устав Рязани. Документ планируют привести в соответствие с изменениями федерального законодательства по вопросам организации местного самоуправления. В частности, дополнения связаны с расширением полномочий органов местного самоуправления в части создания условий для развития сельскохозяйственного производства. Также из наименования Устава планируют исключить слова «Рязанской области». Согласно пояснительной записке к проекту решения «в случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта РФ, указание на наименование этого субъекта в наименовании данного муниципального образования может не приводиться». Вопрос вынесен на заседание городской Думы.



Члены комитета одобрили границы нового ТОС «Зеленая Роща». С инициативой по созданию вышли активисты поселка Торфмаш.

