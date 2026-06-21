В Рязани 21 июня отключили электричество на нескольких улицах

В Рязани 21 июня произошло отключение электроэнергии в районе Соколовки. Как сообщили в АО «РГРЭС», авария случилась в 15:14 из-за технологического нарушения в сети. Без света остались жители улиц Прудная 1-я, Прудная 2-я, Прудный проезд, Связи, Соколовская и Гагарина.

Энергетикивыехали на место для устранения неполадки. Бригада определяет поврежденный участок сети, после чего начнется восстановление подачи электричества потребителям.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением в Рязани, можно обратиться по телефону 55-01-12.

ОБНОВЛЕНО: В 17:17 электроснабжение потребителей восстановили в полном объёме.