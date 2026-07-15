Пассажирам становится плохо в давке пригородного автобуса №102

Жители села Наумово и близлежащих населенных пунктов столкнулись с серьезными транспортными трудностями при поездках в Рязань. В общественную организацию «Регион для жизни» поступают массовые жалобы на работу пригородного автобусного маршрута №102.

Пассажиры отмечают, что интервалы между рейсами слишком велики. Ситуация особенно обостряется в летний период, когда график движения меняется из-за дополнительного заезда транспорта в село Пальное, что еще больше увеличивает время ожидания.

Главной причиной недовольства стала замена подвижного состава. Ранее на линии курсировал старый, но вместительный автобус. Теперь его сменила новая, но значительно меньшая по габаритам машина, в которой предусмотрено всего 17 посадочных мест. Поскольку основными пассажирами этого направления являются пожилые люди и семьи с маленькими детьми, такая вместимость критически недостаточна. По словам жителей, в салоне постоянно возникает сильная давка, из-за которой некоторым пассажирам становится плохо прямо в дороге.

Для решения проблемы активисты «Региона для жизни» готовят официальный запрос в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.