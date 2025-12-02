Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
1.9 C
Рязань
Фото: министерство образования Рязанской области
Общество

Мария Ковалева из Рязани стала лучшим вожатым России

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img

Мария Ковалева из Рязани стала лучшим вожатым России. Об этом сообщило министерство образования Рязанской области.

Всероссийский конкурс «Лучший вожатый России» прошел в октябре-ноябре 2025 года в направлении «Вожатые субъектов Российской Федерации». Мероприятие состоялось при поддержке Минпросвещения России в рамках Года детского отдыха в системе образования.

Реклама

Участникам дали возможность показать свой профессиональный опыт, уникальные методики работы с детьми и подходы к организации воспитательной и досуговой деятельности. Конкурс собрал 212 заявок из 68 регионов России и 8 заявок от федеральных детских центров.

В число победителей конкурса вошла Мария Ковалева, заместитель директора детского оздоровительно-образовательного центра «Чайка» из Рязани. Она успешно прошла все конкурсные испытания и получила звание «Лучший вожатый России».

Нагрудный знак Мария получит 4–5 декабря на Всероссийском форуме вожатых «Сердца молодых», который пройдет в Москве. Поздравляем Марию с заслуженной победой!

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.

Темы

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязани и области

Жителей области просят не подходить к окнам и при необходимости укрыться в ближайших зданиях.
Транспорт и дороги

В Рязанской области ограничат движение транспорта из-за строительства моста через Оку

С 9 по 13 декабря на отрезке автодороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш будут проводиться работы по возведению мостового перехода через реку Оку.
Общество

В Рязанской области разыскивается 80-летний Михаил Кочетков

С 1 декабря 2025 года о его местонахождении ничего не известно.
Происшествия

Вечером 2 декабря в Рязани десятки улиц остались без электричества

В 18:10 произошло технологическое нарушение в смежной организации
Власть и политика

Павел Малков поручил усилить меры противодействия вандализму на благоустроенных объектах

Губернатор поручил уделять этому вопросу повышенное внимание и активизировать профилактическую работу с жителями, в том числе с учащимися учреждений образования.
Общество

Рязанец встретился с сестрой спустя 20 лет разлуки

Рязанец обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной, чтобы решить личный вопрос.
Общество

В Рязанской области пребывает ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона

Ковчег будет находиться в храме до 7 декабря включительно.
Общество

Учительница из Рязанской области победила в конкурсе «Медиа» всероссийского проекта «Флагманы образования»

Марина Савцова, педагог с 11-летним стажем, активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, методических марафонах и возглавляет первичную профсоюзную организацию.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязани и области