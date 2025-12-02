Мария Ковалева из Рязани стала лучшим вожатым России. Об этом сообщило министерство образования Рязанской области.

Всероссийский конкурс «Лучший вожатый России» прошел в октябре-ноябре 2025 года в направлении «Вожатые субъектов Российской Федерации». Мероприятие состоялось при поддержке Минпросвещения России в рамках Года детского отдыха в системе образования.

Участникам дали возможность показать свой профессиональный опыт, уникальные методики работы с детьми и подходы к организации воспитательной и досуговой деятельности. Конкурс собрал 212 заявок из 68 регионов России и 8 заявок от федеральных детских центров.

В число победителей конкурса вошла Мария Ковалева, заместитель директора детского оздоровительно-образовательного центра «Чайка» из Рязани. Она успешно прошла все конкурсные испытания и получила звание «Лучший вожатый России».

Нагрудный знак Мария получит 4–5 декабря на Всероссийском форуме вожатых «Сердца молодых», который пройдет в Москве. Поздравляем Марию с заслуженной победой!