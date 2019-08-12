СК проверит лагерь под Рязанью, откуда уехали дети из Иркутской области

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку лагеря «Лесная сказка» в Сасовском районе, из-за скандала с детьми из Иркутской области. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Рязанской области.



Напомним, 9 августа в лагерь прибыли дети и сопровождающие их педагоги из Иркутской области, из района, пострадавшего от наводнения. Через некоторое время они сообщили о плохих условиях жизни в лагере, ещё через некоторое время они приняли решение уехать домой.



Ранее проверку в лагере провели сотрудники прокуратуры, они выявили нарушения санитарного законодательства.

