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СК проверит лагерь под Рязанью, откуда уехали дети из Иркутской области

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку лагеря «Лесная сказка» в Сасовском районе, из-за скандала с детьми из Иркутской области.  Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, 9 августа в лагерь прибыли дети и сопровождающие их педагоги из Иркутской области, из района, пострадавшего от наводнения. Через некоторое время они сообщили о плохих условиях жизни в лагере, ещё через некоторое время они приняли решение уехать домой.

Ранее проверку в лагере провели сотрудники прокуратуры, они выявили нарушения санитарного законодательства. 

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отмечается в сообщении Следственного комитета. 

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