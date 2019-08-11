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Прокуратура выявила нарушения в лагере «Лесная сказка», принявшем детей из Иркутской области

В Сасовском районе сотрудники прокуратуры проверили состояние детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», в который 9 августа прибыли дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

Ранее в программе «Вести Иркутск» сообщили о том, что дети просят забрать их из лагеря домой. Дети и прибывшие с ними воспитатели пожаловались на санитарное состояние лагеря. Из очень возмутили обшарпанные стены, поломанная мебель, отсутствие горячей воды и некачественная еда. Дети сообщили, что «Лесная сказка» частное учреждение, но выглядит, как заброшенный советский лагерь. 

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемического законодательства, а также нарушения при организации питания. В отношении директора ООО «ДООЦ «Лесная сказка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.7 КоАП РФ. Также представление прокуратуры направлено руководителю регионального управления Роспотребнадзора. 

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