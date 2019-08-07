С добрым утром! Обзор новостей за 6 августа

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

За неделю с 30 июля по 5 августа было отмечено снижение цен на лук репчатый на 7,8%, картофель на 4,1%, морковь на 4,1%, капусту белокочанную свежую на 3,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 жирности на 3,1%, помидоры свежие на 2,6%, рис шлифованный на 2,1%, огурцы свежие на 1,1%, маргарин на 1%.

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе. Позже в сети появились фотографии с места аварии и видео. В прокуратуре сообщили подробности ДТП. Возбуждено уголовное дело. Двум пострадавшим в ДТП в Сасовском районе сделали операции. Ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города. По словам женщины, проживающей на улице Почтовой, во дворе её дома всю ночь употребляли алкоголь, на детскую площадку набросали пустых бутылок, двор превратился в общественный туалет. На сообщение женщины отреагировала горадминистрация.

Здание роддома №2 в Рязани оборудовали архитектурным освещением. Проект подсветки был разработан и реализован администрацией роддома и префектурой Железнодорожного района Рязани. Городской клинический родильный дом №2 находится на улице Стройкова в Рязани.



В Рязанской областной клинической больнице пациенту впервые установили протез вены для подключения диализного аппарата. Протез вены, который установили сосудистые хирурги, приживается несколько недель. Чтобы на это время пациент не остался без гемодиализа, ему имплантировали диализный катетер в бедренную артерию. До заживления протеза пациент будет получать е лечение через него.