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Рязань

В Рязанской области пациенту впервые установили протез вены для проведения лечения

В Рязанской областной клинической больнице  пациенту впервые установили протез вены для подключения диализного аппарата. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

История лечения мужчины началась три года назад, рассказал Хубезов.  Тогда ему потребовалось очищение крови из-за болезни почек, но заболевание вен сделало их недоступными для подключения диализного аппарата. На тот момент решением этой задачи был перитонеальный диализ, который не требует доступа к венам и проводится через катетер, установленный в брюшной полости.

Через три года сосудистые хирурги нашли другое решение. Врачи выяснили, что единственная пригодная для лечения вена находится в животе пациента. «Во время операции соединили протезом подвздошную артерию и нижнюю полую вену. После чего вывели этот протез на бедро пациента. Теперь через него пациент сможет получать диализное лечение. В мировой практике подобный опыт встречается очень редко, а в регионе такое лечение провели впервые», -сообщил главврач».

Протез вены, который установили сосудистые хирурги, приживается несколько недель. Чтобы на это время пациент не остался без гемодиализа, ему имплантировали диализный катетер в бедренную артерию. До заживления протеза пациент будет получать е лечение через него.

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