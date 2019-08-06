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В Рязанской области побит температурный рекорд

В ночь на 5 августа в Рязанской области был зафиксирован абсолютный минимум температуры для этого дня. Об этом сообщается на сайте Рязанского гидрометцентра.

До этого рекордно низкая температура была зарегистрирована в Рязанской области в 1944 году, когда столбик термометра 5 августа опустился до +6,4°С. В этот же раз были зафиксированы следующие температуры: Рязань – +3,2°; Тума, Елатьма – +2,0°С.

Причиной такой погоды стал обширный высокий циклон, центр которого находился  над северным Уралом. Именно он формировал холодные массы на прошлой неделе. 

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