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В Рязани подешевели картофель и лук

Рязаньстат продолжает изучать ценовую ситуацию на потребительском рынке города. За неделю с 30 июля по 5 августа было отмечено снижение цен на лук репчатый на 7,8%, картофель на 4,1%, морковь на 4,1%, капусту белокочанную свежую на 3,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 жирности на 3,1%, помидоры свежие на 2,6%, рис шлифованный на 2,1%, огурцы свежие на 1,1%, маргарин на 1%.

В то же время незначительно подорожали вермишель, пшено, соль поваренную пищевую, яйца куриные, масло подсолнечное, свинина (кроме бескостного мяса).

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