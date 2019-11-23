Рязанскую церковь выставили на продажу на Avito

На сайта бесплатных объявлений Avito появилось сообщение о продаже здания, в котором раньше находилась церковь.



Здание находится в селе Шелемишево Скопинского района. До продажи в нём находился молочный завод. Продаётся объект недвижимости как производственное помещение. Цена – 1,4 миллиона рублей.



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Ранее в этом здании находился храм Рождества Пресвятой Богородицы, строительство которого было завершено в 1802 году. В 30-х годах прошлого века церковь была частично реконструирована и переделана под производственные нужды.

