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Рязанскую церковь выставили на продажу на Avito

На сайта бесплатных объявлений Avito появилось сообщение о продаже здания, в котором раньше находилась церковь. 

Здание находится в селе Шелемишево Скопинского района. До продажи в нём находился молочный завод. Продаётся объект недвижимости как производственное помещение. Цена – 1,4 миллиона рублей.

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Ранее в этом здании находился храм Рождества Пресвятой Богородицы, строительство которого было завершено в 1802 году. В 30-х годах прошлого века церковь была частично реконструирована и переделана под производственные нужды. 

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