В Рязани прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню матери

В пятницу, 22 ноября, во Дворце культуры Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери.



Организаторами мероприятия выступили Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное Братство» и Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».



В зале собрались матери рязанцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, ветераны боевых действий, воспитанники школ-интернатов, курсанты Академии ФСИН, военнослужащие Рязанского гарнизона.



От имени губернатора Рязанской области участников с праздником поздравила заместитель председателя правительства Анна Рослякова.



– Наверное, хорошо, что есть такой праздник – День матери, но, мне кажется, что было бы справедливо каждый день объявить этим днём, – сказала Рослякова. – В лице всех мам на этой планете я говорю: дай Бог вам здоровья, удачи, счастья и низкий вам поклон.

