Рязанские спортсмены завоевали медали чемпионата России по греко-римской борьбе

Во Владимире состоялся Чемпионат России по греко-римской борьбе (спорт глухих), в котором приняли участие 80 спортсменов из 24 регионов страны. Чемпионский титул завоевал борец спортшколы «Антей» Иван Неккоев. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



Рязанец выступал в весовой категории до 72 кг. Все свои схватки он завершил с явным преимуществом, получив помимо золотой медали право выступить на Чемпионате мира, который пройдёт летом в Турции.



Также на ковер во Владимире вышел еще один воспитанник «Антея», действующий чемпион Европы среди глухих Алексей Воронов, завоевавший на Чемпионате России в Воронеже бронзовую медаль в весе до 63 кг.



Спортсмены тренируются под руководством Петра Грошева и Валерия Хабарова.

