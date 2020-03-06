Рязанские дорожники готовятся к паводку

Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград принимают меры по обеспечению безопасного проезда на всей сети подведомственных автодорог. В Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях созданы противопаводковые комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ.



Круглосуточно на трассах дежурят механизированные бригады, ежедневно проводится осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами.



Всего для оперативного реагирования на возможную угрозу подтоплений участков дорог и искусственных сооружений сформированы 75 бригад, заготовлено 22 тысячи кубометров инертных и пиломатериалов для ликвидации возможных последствий подтоплений. В случае необходимости подрядные организации готовы задействовать 277 единиц техники. Дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации.



На участках федеральных автодорог проведен мониторинг состояния мостовых сооружений, на тыльных сторонах опор мостов нанесены мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды. От снега и наледи очищены водосбросные лотки на откосах и водопропускные трубы.



По предварительному прогнозу региональных Центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасных паводковых явлений в подведомственных регионах не предвидится. Тем не менее, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций налажено информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС и МВД, а также с районными администрациями.



Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7(4752) 71-04-32.

