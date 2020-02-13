Рязанская область заняла пятое место на «любовной карте России». Книжный сервис по подписке MyBook представил свой рейтинг регионов. Они распределены по степени интереса к литературе о любви, отношениях и сексе.
Карту сотрудники сервиса создали к 14 февраля – Дню Святого Валентина.
Например, больше всего люди интересуются любовной литературой в Самарской области. Там на эту категорию приходится 10,2% запросов к сервису MyBook. Второе место разделили Татарстан и Санкт-Петербург – 9,4% соответственно. Третье место занимает Тюменская область – 9,3%
– Волнует тема любви и земляков Александра Куприна и Сергея Есенина, – отметили авторы исследования. – Пензенская и Рязанская области попали на четвёртую и пятую строчку топа с 9,1% и 9%, соответственно.
Самой топовой книгой о любви и сексе в Рязанской области стал бестселлер «Как хочет женщина». Её автор Эмили Нагоски. Вместе с Рязанью это издание наиболее популярно ещё в четырёх регионах из ТОП-10.