В Рязанской области построили четыре станции очистки артезианской воды

В четверг, 13 февраля, в городе Кораблино Рязанской области запустили станции очистки артезианской воды.

Четыре современных станции производительностью по 65 м³/час каждая были построены в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» и партийного проекта «Чистая страна». Стоимость строительства составила 29 278 860 рублей. Деньги были направлены из федерального, областного и местного бюджетов.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов, посетивший мероприятие, отметил, что у питьевой воды юго-востока области повышенное содержание железа.

– Кораблино стало первым населенным пунктом, где построены станции обезжелезивания воды. Это направление губернатор курирует лично, и уже в этом году мы продолжим работу в других районах, – пообещал Устинов.

В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе Михаил Кривцов и секретарь местного отделения партии Людмила Андреева.

Людмила Андреева сообщила, что ранее кораблинцы испытывали трудности с качеством потребляемой питьевой воды и неоднократно обращались с этой проблемой в местную приемную «Единой России».

– Тема стала приоритетной на уровне не только городской, но и районной администрации. Когда было принято решение о строительстве, были оперативно подготовлены необходимые документы. Депутаты — члены партийного объединения в городском поселении вели постоянный контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Действительно, была проделана впечатляющая работа, результат которой горожане могут ощутить сами, — сказала лидер кораблинских единороссов.

Запуск станций очистки позволит обеспечить питьевой водой нового качества более 140 многоквартирных домов, а также 4 детских сада, 4 школы, межрайонную больницу, детскую поликлинику, Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкальную и художественную школы, Дом детского творчества и другие социальные, спортивные и культурные объекты.

– Жизненный уровень населения, его благосостояние, трудовой потенциал напрямую зависят от обеспечения населения качественной питьевой водой, – отметил Михаил Кривцов. – Теперь она у вас есть. Пользуйтесь и будьте здоровы.

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова поблагодарила всех за поддержку в решении вопроса с качеством воды.