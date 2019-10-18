Рязанцам показали «анекдоты» Хармса

В пятницу, 18 октября, в Рязанском театре кукол прошел показ спектакля «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи». Постановку представили артисты Красноярского театра кукол.

Спектакль представляет собой собрание разных произведений русского писателя Даниила Хармса. Среди них: «Начало очень хорошего летнего дня», «Праздник», «О явлениях и существованиях», «Что теперь продают в магазинах», «Постоянство веселья и грязи», «Кассирша», «Анекдоты из жизни Пушкина» и прочие.

Режиссер-постановщик: Руслан Кудашов (Санкт-Петербург). Главный режиссер Большого театра кукол, участник и многократный призер престижных международных фестивалей.

Художник-постановщик: Марина Завьялова (Санкт-Петербург). Главный художник Большого театра кукол, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит».

Спектакль показывает зрителям жизнь глазами писателя, умевшего разглядеть в повседневных событиях немыслимое и невообразимое. Но насколько бы нелепой и дикой не оказывалась эта жизнь, главной темой постановки становится вовсе не абсурд, а любовь и верность — единственные спасители в безумном водовороте жизни.

– Отличные ощущения от рязанской сцены: комфортно, замечательная акустика, позволяющая артистам использовать все нюансы и обертона речи. В Рязани прекрасная культурная и чуткая публика, она тонко улавливает и живо реагирует на все задумки постановщиков. Для такого зрителя приятно работать, – поделился артист Красноярского театра кукол Даниил Комаров.

Примечательно, что постановка отмечена в театральном мире. Спектакль в 2016 году стал участником международного фестиваля современного искусства «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол » наравне с ведущими европейскими театрами кукол. В 2017 году стал номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (Москва). Также стал участником всероссийского проекта «Театр актуальных кукол России».