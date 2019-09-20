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Рязанцы могут увидеть «дар божественный»

В пятницу, 20 сентября, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки, посвященной стеклу «Дар божественный».

Значительная часть представленных на выставке предметов – это стеклянные изделия, найденные во время раскопок на территории преимущественно двух столиц Рязанской земли – Старой Рязани (первой столицы Рязанского княжества) и Переяславля Рязанского (современной Рязани). Здесь можно увидеть украшения, посуду и непосредственно кусочки самого стекла. Всего около 500 экспонатов.

– Мы периодически проводим выставки наших находок, состоящих из определенного материала. У нас уже была экспозиция с изделиями из кожи, кости, дерева и другие. А теперь рязанцы могут увидеть стекленные экспонаты, – автор выставки, старший научный сотрудник отдела археологии Рязанского музея-заповедника Василий Судаков.

Выставка охватывает большой временной промежуток – с древности и до наших дней. Каждый экспонат представляет особую ценность для историю. Увидеть их можно в Рязанском кремле до 20 декабря.

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