Рязанцам с повышенной температурой запретили посещать поликлиники

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Жителям Рязани и области, у которых температура поднялась выше 37,5 градусов Цельсия, запретили самостоятельно посещать поликлиники. Об этом сообщила оперативная рабочая группа регионального правительства по предотвращению распространения коронавируса.



Если у вас поднялась температура, необходимо позвонить в регистратуру и вызвать врача на дом.



– Вызов терапевта при повышенной температуре является обычной практикой, – говорится в сообщении оперативной группы.



Таким образом можно ограничить круг людей, которые рискуют подхватить инфекцию, а также избежать осложнений болезни.

