Рязанцам с повышенной температурой запретили посещать поликлиники

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
Новости Рязани

В РГУ прокомментировали переход студентов на дистанционное обучение

Ректор Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Андрей Минаев прокомментировал переход студентов вуза на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Узнать больше
Новости Рязани

Пять бесплатных сервисов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Школьные каникулы в Рязанской области продлятся до 30 марта. Это отличная возможность для выпускников 9-х и 11-х классов не только отдохнуть, но...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанском цирке приостановили представления

С 17 по 30 марта в Рязанской области отменены все массовые мероприятия. На карантин ушли театры, библиотеки, музеи, концертные залы.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани временно отключат ТВ и радио

Причина отключения – демонтаж старых аналоговых антенн с телевышки. Из-за этого сигнала не будет с 09.00 до 17.00.
Узнать больше
Новости Рязани

Средний чек рязанцев по платёжным картам не превышает 800 рублей

За 2019 год рязанцы совершили 146,1 млн операций по платежным картам. Это на 41,1% больше, чем годом ранее. Суммарный объем операций составил...
Узнать больше
-

Жителям Рязани и области, у которых температура поднялась выше 37,5 градусов Цельсия, запретили самостоятельно посещать поликлиники. Об этом сообщила оперативная рабочая группа регионального правительства по предотвращению распространения коронавируса. 

Если у вас поднялась температура, необходимо позвонить в регистратуру и вызвать врача на дом. 

– Вызов терапевта при повышенной температуре является обычной практикой, – говорится в сообщении оперативной группы.

Таким образом можно ограничить круг людей, которые рискуют подхватить инфекцию, а также избежать осложнений болезни.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам с повышенной температурой запретили посещать поликлиники

Новости Рязани
Если у вас поднялась температура, необходимо позвонить в регистратуру и вызвать врача на дом.
Узнать больше

Сильный ветер в Рязанской области сохранится

Новости Рязани
В тексте метеопредупреждения говорится, что скорость ветра порывами будет достигать 13-18 м/с.
Узнать больше

В Рязанской области 647 человек проверяют на коронавирус

Новости Рязани
Пресс-служба правительства региона опубликовала информацию об эпидемиологической обстановке в Рязанской области. По состоянию на 8.30 понедельника, 23 марта, COVID-2019 выявлен у двух рязанцев.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области 647 человек проверяют на коронавирус

Новости Рязани
Пресс-служба правительства региона опубликовала информацию об эпидемиологической обстановке в Рязанской области. По состоянию на 8.30 понедельника, 23 марта, COVID-2019 выявлен у двух рязанцев.
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Без рубрики
Что произошло в районах Рязанской области на прошлой неделе? Читайте в обзоре событий от РИА «7 новостей». Скопинская межрайонная...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусной инфекции в Рязанской области

Новости Рязани
Коронавирус COVID-2019 выявлен у мужчины, вернувшегося из-за границы, и его жены.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

Сильный ветер в Рязанской области сохранится