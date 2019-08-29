Рязанцам предлагают обезопасить свое жилище с услугой «Умный дом»

В четверг, 29 августа, в Рязани прошла презентация нового проекта от «Ростелеком», который называется «Умный дом». Это интеллектуальный сервис, который включает в себя комплект датчиков и контроллер (от которого и работают все датчики). К одному контроллеру можно подключить до 300 датчиков.

Что же представляет собой эта система? В комплектацию «Умного дома» входят различные датчики. Они могут контролировать открытие дверей и окон, движения в доме, появление дыма или протечки. Кроме того, можно установить внутреннюю видеокамеру. Тогда будет возможность постоянно контролировать ситуацию в доме удаленно.

Такая система позволит избежать многих страхов. А закрыл ли я дверь? А не затопит ли сосед после нового ремонта? А ответственная ли няня? Или представьте, что в ваше жилище пытается проникнуть грабитель. В этом случае сработает датчик открытия дверей или окон, а система пришлет уведомление.

Если вдруг система заметит протечку, вы также получите уведомление и сможете сразу среагировать. Если произойдет задымление, то сработает датчик дыма и мгновенно оповестит вас звуковым сигналом, уведомлением и сообщением на телефон. Отдельно стоит сказать об умной розетке. Ее можно легко обесточить через мобильное приложение, если вы вдруг забыли выключить утюг или другой электроприбор.

При срабатывании датчиков и обнаружении подозрительной активности система сама оповестит хозяина через уведомления на смартфоне, по SMS или электронной почте. Информация обо всех событиях, зафиксированных устройствами, хранится в защищённом облаке «Ростелекома» и доступна только абоненту сервиса.

Умный дом — это безопасный и комфортный дом. Узнавайте обо всём, что в нём происходит, с помощью удобного мобильного приложения. Видеонаблюдение поможет проследить за квартирой или дачей, когда вы далеко, а система датчиков и устройств моментально уведомит о любых происшествиях.

Система имеет ряд уникальных преимуществ:

– Вы всегда в курсе всего, что происходит дома. Вся информация есть в вашем приложении на смартфоне, а если рядом нет интернета — вы узнаете о происшествии по смс.

– Установить систему просто. Чтобы подключить камеру и датчики, не придется сверлить стены и портить ремонт, достаточно приклеить датчик на двусторонний скотч, который идет в комплекте.

– Присматривайте за домом отовсюду — для доступа к приложению понадобится только интернет.

– Приложение легко настроить под себя. Задавайте свои сценарии управления датчиками, просматривайте записи видео, получайте уведомления тем способом, который удобен вам.

«Ростелеком» предлагает пользователю 3 комплектации «Умного дома»:

«Базовый» – комплект самых необходимых датчиков для ознакомления с продуктом.

– контроллер

– датчик открытия дверей и окон

– датчик движения (можно использовать, например, в гараже, где дверь поднимается вверх и датчик открытия не сработает)

«Расширенный»

– контроллер

– датчик открытия дверей и окон

– датчик движения

– датчик дыма

– датчик протечки

«Управление»

– контроллер

– датчик открытия дверей и окон

– датчик движения

– умная лампочка

– умная розетка

Пользователь может установить систему самостоятельно – в комплекте «Умного дома» и в личном кабинете на сайте есть подробная инструкция по подключению датчиков. Но при необходимости квалифицированные специалисты помогут.

Подробности об услуге «Умный дом» можно найти на официальном сайте «Ростелекома».