Рязанская ОКБ получила международный сертификат качества



Рязанская областная клиническая больница получила международный сертификат качества ISO 9001:2015. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

Хубезов поблагодарил коллег за вклад за вклад в общую победу.

Мы методично, шаг за шагом выстраивали систему менеджмента качества, и наш труд не прошёл зря!, — написал главврач.

С получением международного сертификата коллектив больницы на своей странице ВКонтакте поздравил Николай Любимов.

С получением международного сертификата коллектив больницы на своей странице ВКонтакте поздравил Николай Любимов. Врачи готовились к этому больше года. Работа по новым стандартам позволит повысить качество медицинского сервиса, свести к минимуму врачебные ошибки. Достойный, заслуженный результат, — написал губернатор.