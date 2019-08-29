На главную Рязань В клубе «Коловрат» обсудили партнёрство школы и родителей
Рязань

В клубе «Коловрат» обсудили партнёрство школы и родителей

29 августа в рязанском дискуссионном клубе «Коловрат» обсудили тему «Школа, семья, общество. Как обеспечить ответственное партнёрство?». В обсуждении приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко, министры регионального правительства, представители общественных организаций.

Любимов назвал задачу повышения качества образования одной из важнейших для общества и государства. Решение этой задачи, по мнению главы региона, зависит от конструктивного взаимодействия школы, семьи и власти. Он подчеркнул, что материально-техническое обеспечение  образовательного процесса – обязанность муниципалитетов, но средств на все потребности может не хватать, поэтому родители могут и материально поучаствовать, например, в ремонте класса. Губернатор отметил, что это делается только на добровольной основе, по инициативе самих родителей, а таких явлений, как подарки учителям и так называемые «поборы» сейчас отсутствуют как явление.

Министр труда и социальной политики Рязанской области Валерий Емец обозначил задачу поддержки семьи со стороны государства и необходимость борьбы с бедностью. Он сообщил, что в регионе живёт 35 тысяч семей, в которых воспитывается 200 тысяч детей, из них 21 тысяча семей и более 46 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации. Емец рассказал, что 28 тысяч семей в регионе получают различные виды государственной помощи.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина сделала упор на необходимость воспитывать родителей, вернув родительский всеобуч. Она подчеркнула роль школьных психологов, социальных педагогов, и сказала, что ответственность за семью должна быть выше.

— Наша общая задача – вырастить счастливых детей, — считает Щетинкина.

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