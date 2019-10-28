Рязанцы делятся в Instagram фотографиями с новогодним арт-объектом на Почтовой

Недавно на улице Почтовой появились часы, которые показывают, сколько дней осталось до Нового года. Арт-объект стал одним из первых элементов, украсивших город в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020».

Кстати, несмотря на то, что находятся на главной пешеходной улице часы всего несколько дней, рязанцы успели обнаружить дефекты и повреждения на арт-объекте, а подрядчик – оперативно исправить их.

Приведенные в порядок часы продолжают информируют горожан о том, сколько дней осталось до завершения года. А рязанцы не упускают возможности сделать фото рядом с ними.