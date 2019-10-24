Yamaha наградит лучшего исполнителя международного фортепианного конкурса в Рязани

Компания Yamaha Music, которая известна как производитель музыкальных инструментов, наградит одного из финалистов международного фортепианного конкурса русской музыки в Рязани фирменным подарком. Об этом рассказал идейный вдохновитель и организатор мероприятия Юрий Богданов 23 октября на пресс-конференции в ТАСС.

Ценный подарок в виде цифрового пианино Yamaha Clavinona CLP-675WH получит лучший исполнитель младшей возрастной группы. Стоит отметить, что спецприз будет разыгрываться среди конкурсантов из России.

Отметим, что Yamaha Music объявлена официальным партнёром конкурса. Партнёр предоставит участникам возможность либо выбрать рояль для конкурсных выступлений или для выступления в финале с оркестром.

Ранее РИА «7 новостей» рассказала о подробностях проведения конкурса и о том, как город готовится к встрече талантливых музыкантов.