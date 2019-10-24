На главную Рязань Культура Yamaha наградит лучшего исполнителя международного фортепианного конкурса в Рязани
РязаньКультура

Yamaha наградит лучшего исполнителя международного фортепианного конкурса в Рязани

Компания Yamaha Music, которая известна как производитель музыкальных инструментов, наградит одного из финалистов международного фортепианного конкурса русской музыки в Рязани фирменным подарком. Об этом рассказал идейный вдохновитель и организатор мероприятия Юрий Богданов 23 октября на пресс-конференции в ТАСС.

Ценный подарок в виде цифрового пианино Yamaha Clavinona CLP-675WH получит лучший исполнитель младшей возрастной группы. Стоит отметить, что спецприз будет разыгрываться среди конкурсантов из России.

Отметим, что Yamaha Music объявлена официальным партнёром конкурса. Партнёр предоставит участникам возможность либо выбрать рояль для конкурсных выступлений или для выступления в финале с оркестром.

Ранее РИА «7 новостей» рассказала о подробностях проведения конкурса и о том, как город готовится к встрече талантливых музыкантов.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В День Петра и Февронии в Рязанской области появится памятник святым

Конкурсная программа «Зеркала сцены» завершилась «Фаустом»

Рязанцев ждут спектакли, концерты и кино