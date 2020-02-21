Увидел свет четвёртый том «Рязанской старины»

20 февраля в Рязани прошла презентация четвёртого тома альманаха «Рязанская старина» – сборника, в котором более чем на пятиста страницах собраны научные статьи об истории Рязанской области.

В общей сложности в новый том альманаха вошли 25 публикаций. Важной особенностью этого научного издания является то, что их авторами стали не только рязанцы. Это учёные из разных городов России и даже из других стран. Так, например, в новом томе «Русской старины» опубликованы работы немецких исследователей. Увидеть на страницах книги можно научные изыскания из Латвии. Не каждый региональный исторический сборник может похвастаться такой широкой авторской географией.

Ещё одна особенность «Русской старины» – присущий альманаху стиль. Особый почерк проявляется не только во внешнем виде, но и во внутреннем содержании. Публикация в альманахе является престижной. Поэтому ведущие российские историки стараются попасть в сборник со своими лучшими статьями. Это задаёт качеству «Русской старины» высокую планку.

Участие в презентации сборника приняли авторы, чьи статьи оказались на страницах «Русской старины». Они рассказали, как шла работа над новой книгой. Познакомиться с работами историков смогли жители и гости города.

Подробно об истории появления альманаха и о том, как этот проект живёт и развивается, рассказали составители Павел Трибунский и Александр Никитин. Они напомнили, что значимый исторический альманах «вырос» из полосы в газете «Рязанские ведомости», которая двадцать лет назад информировала читателей о результатах исследовательской работы историков, работающих с архивными документами. Каждая публикация в газете знакомила рязанцев с ранее неизвестными историческими фактами.

Затем из публикаций в прессе «Рязанская старина» превратилась в сборник. За 16 лет издано 4 тома альманаха. При этом первые издания уже считают библиографической редкостью. Найти в продаже их не так-то просто.

Что увидит читатель под обложкой нового тома «Рязанской старины»? Объёмную картину жизни Рязанского края длиной в 800 лет, начиная от эпохи старой Рязани и заканчивая фактами новейшей истории.