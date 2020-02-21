На главную Органы власти Администрация

Состоялась передача подписей за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

21 февраля состоялась передача подписей рязанцев, поддержавших инициативу присвоения нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести».

На встрече с инициативной группой присутствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, первый заместитель главы Лариса Максимова, глава администрации города Елена Сорокина, заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.

– Рязанцы трудились день и ночь, на пределе человеческих возможностей, выполняя две-три нормы, отдавая все свои силы для обеспечения нужд фронта, – отметила Юлия Рокотянская. – Наша задача сохранить память о трудовой доблести предков, и присвоение Рязани почетного звания будет этому способствовать.

Она поблагодарила инициативную группу рязанцев, проявивших активную гражданскую позицию и организовавших сбор подписей. Также была проведена работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки о трудовом подвиге предприятий и жителей областного центра в годы Великой Отечественной войны. Эта справка вместе с собранными подписями нужна для подготовки документов, необходимых для получения звания.

Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм, тем самым внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Сбор подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести» проходил в областном центре с 5 по 20 февраля. Инициативу поддержали более 18 000 рязанцев.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани могут ликвидировать убыточные троллейбусные маршруты

Новости Рязани
В управлении транспорта администрации Рязани предлагают перевести машины с ликвидируемых маршрутов на прибыльные.
Узнать больше

Увидел свет четвёртый том «Рязанской старины»

Культура
20 февраля в Рязани прошла презентация четвёртого тома альманаха «Рязанская старина» – сборника, в котором более чем на пятиста страницах собраны научные...
Узнать больше

Состоялась передача подписей за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

Администрация
21 февраля состоялась передача подписей рязанцев, поддержавших инициативу присвоения нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». На встрече с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Театр кукол приглашает на трагикомическую фьябу «Король-олень»

Культура
В пятницу, 21 февраля, в театре кукол состоится премьера сказки для взрослых «Король-олень». Режиссёр Олег Жюгжда определил жанр постановки как трагикомическая фьяба....
Узнать больше

Прокуратура разобралась в причинах появления «рыбного» запаха у воды

Новости Рязани
Проверка проводилась совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Выяснилось, что Водоканал, в нарушение требований законодательства, поставлял населению некачественную воду. В частности, с наличием постороннего «рыбного» запаха.
Узнать больше

Радио Шансон Рязань запускает новый розыгрыш к 23 февраля

Новости Рязани
Радио Шансон Рязань запускает новый розыгрыш к 23 февраля. Условия следующие: слушать эфиротвечать правильно на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Трап убил автомобилиста в Татарстане

Это день мы приближали как могли!

В Рязани могут ликвидировать убыточные троллейбусные маршруты