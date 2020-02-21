Состоялась передача подписей за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

21 февраля состоялась передача подписей рязанцев, поддержавших инициативу присвоения нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести».

На встрече с инициативной группой присутствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, первый заместитель главы Лариса Максимова, глава администрации города Елена Сорокина, заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.

– Рязанцы трудились день и ночь, на пределе человеческих возможностей, выполняя две-три нормы, отдавая все свои силы для обеспечения нужд фронта, – отметила Юлия Рокотянская. – Наша задача сохранить память о трудовой доблести предков, и присвоение Рязани почетного звания будет этому способствовать.

Она поблагодарила инициативную группу рязанцев, проявивших активную гражданскую позицию и организовавших сбор подписей. Также была проведена работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки о трудовом подвиге предприятий и жителей областного центра в годы Великой Отечественной войны. Эта справка вместе с собранными подписями нужна для подготовки документов, необходимых для получения звания.

Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм, тем самым внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Сбор подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести» проходил в областном центре с 5 по 20 февраля. Инициативу поддержали более 18 000 рязанцев.