В Рязани могут ликвидировать убыточные троллейбусные маршруты

В Рязани могут ликвидировать семь троллейбусных маршрутов. Они наиболее убыточны. Об этом сообщил на заседании комитета гордумы начальник управления транспорта Андрей Михно.



Конкретные номера маршрутов Михно не назвал. Эту информацию, со ссылкой на администрацию города, сообщила «КП Рязань». По данным СМИ, наиболее нерентабельные маршруты – №№2, 4, 6, 8 и 15.



Назвали в администрации и самые прибыльные маршруты – №№3, 5, 9, 10 и 16.



В управлении транспорта администрации Рязани предлагают перевести машины с ликвидируемых маршрутов на прибыльные.

