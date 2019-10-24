На главную Рязань Культура Рязанцы могут поддержать фортепианный конкурс флешмобом
РязаньКультура

Рязанцы могут поддержать фортепианный конкурс флешмобом

В первый день Международного фортепианного конкурса русской музыки в Рязани стартует флешмоб «Я играю на рояле». Об этом рассказал министр культуры Рязанской области Виталий Попов на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой грядущему мероприятию.

В рамках акции каждый, кто умеет играть на фортепиано, сможет исполнить отрывок любимого произведения русского автора.

Попов отметил, что в дни проведения конкурса весь город будет жить классической музыкой. Она прозвучит даже на вокзалах, информируя пассажиров о том, что в городе проходит масштабное музыкальное мероприятие. А в это время на площадках конкурса члены жюри и другие именитые пианисты прочтут курс лекций.

Напомним, фортепианный конкурс русской музыки пройдет в Рязани с 30 ноября по 8 декабря. Специально для этого были закуплены новые клавишные инструменты.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев приглашают на фотовыставку «ЗАТВОРчество»

Рязанский театр драмы подготовил к празднику спектакль о любви

В Рязани после ремонта открылся зал камерной музыки филармонии