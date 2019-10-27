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Музыка и картины. В Рязани прошёл концерт, посвященный творчеству М.И. Глинки

В воскресенье, 27 октября, в Рязанском областном художественном музее им. И. П. Пожалостина прошёл концерт «Посвящение М.И.Глинке». Это уже вторая встреча в рамках проекта «Свет русской культуры».

Солисты Рязанского областного музыкального театра исполнили наиболее известные произведения великого русского композитора, а автор и ведущая проекта, музыковед Галина Ганина познакомила зрителей с биографией М.И. Глинки.

Театр с музеем сотрудничает уже много лет, и подобные концерты стали традицией.

– Такие концерты имеют особый колорит. На фоне картин, размещенных в музее, звучат известные классические музыкальные произведения. Это настолько впечатляет зрителей, что на концертах у нас всегда аншлаг, – отметила администратор по работе со зрителями Рязанского областного музыкального театра Людмила Лазарева.

Камерная обстановка, проникновенное исполнение музыкантов и увлекательный рассказ о творчестве композитора вызывают живой отклик у рязанцев. По словам зрителей, они с удовольствием приходят на эти концерты.

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