Курсанты Рязанского десантного училища написали Географический диктант

Более 1700 курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова приняли участие в юбилейной просветительской акции «Географический диктант», проводимой Минобороны России совместно с Русским Географическим обществом (РГО).



Вместе с заместителем командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майором Анатолием Концевым и начальником училища генерал-майором Алексеем Рагозиным, свои знания смогли проверить профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты прославленного учебного заведения, члены семей военнослужащих, воспитанники военно-патриотических организаций города Рязани и юнармейцы.



Для мероприятия было подготовлено 11 мест проведения в офицерских клубах и лекционных залах, где одновременно с использованием видео-конференц связи в режиме онлайн транслировались задания для всех участников.



Почётными гостями училища стали представители руководства Рязанского государственного университета, Рязанского музея путешественников, регионального представительства Академии военных наук (АВН) и другие видные общественные деятели Рязанской области.



После завершения просветительской акции курсантам были продемонстрированы научно-популярные ролики и фильм «Кстати о географии» об истории создания и деятельности РГО.



Свои результаты его участники смогут узнать на сайте организатора по идентификационному номеру своего бланка.



Международная просветительская акция Российского Географического общества «Географический диктант» в 2019 году проводится юбилейный – пятый раз.



Справка:



Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделённых на две части. Они различаются по степени сложности. Первая часть – 10 относительно простых вопросов, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть – 30 более сложных вопросов.



Чтобы ответить на них, потребуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление. За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Таким образом, участник получает два результата. Максимальное количество баллов за первую часть диктанта – 10, за вторую – 30.

