Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.



В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления о продаже которых появились в интернете, не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению.



Задача таких масок – создать барьер и задержать влагу, выделяемую при кашле и чихании. Именно в ней могут содержаться вирусы.



Перед повторным использованием многоразовые маски надо постирать с мылом или моющим средством, а затем обработать парогенератором или паром из утюга. После этого уже прогладить горячим утюгом.



Важное уточнение – ношение маски эффективно, если соблюдать остальные меры предосторожности. Избегать близкие контакты, регулярно и часто мыть руки, дезинфицировать окружающие предметы.



В первую очередь маски должны носить заболевшие люди, чтобы избежать распространения инфекции. Также обязательно использовать маски медикам. Менять их надо через два – три часа ношения.



– Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

