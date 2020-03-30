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Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски. 

В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления о продаже которых появились в интернете, не  являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению.

Задача таких масок – создать барьер и задержать влагу, выделяемую при кашле и чихании. Именно в ней могут содержаться вирусы.

Перед повторным использованием многоразовые маски надо постирать с мылом или моющим средством, а затем обработать парогенератором или паром из утюга. После этого уже прогладить горячим утюгом. 

Важное уточнение – ношение маски эффективно, если соблюдать остальные меры предосторожности. Избегать близкие контакты, регулярно и часто мыть руки, дезинфицировать окружающие предметы. 

В первую очередь маски должны носить заболевшие люди, чтобы избежать распространения инфекции. Также обязательно использовать маски медикам. Менять их надо через два – три часа ношения. 

– Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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