Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

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Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников» с численностью персонала до 1 тыс. человек.В конкурсе принимало участие 67 крупнейших предприятий отрасли, определены победители в 11 номинациях и выделены 16 лучших проектов. Это не первая награда, которую присуждает станции Минэнерго России по итогам ежегодного конкурса, — в 2018 году ТЭЦ была отмечена дипломом министерства за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе.

Председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков считает, что распространение и поддержание стандартов здорового образа жизни в коллективе стали неотъемлемой частью корпоративной культуры и кадровой политики. Эта работа всегда дает положительные результаты. Например, снизилось количество дней нетрудоспособности сотрудников по итогам года, у людей появляются дополнительные стимулы и потенциал для более эффективной работы.

«Совет директоров ТЭЦ ежегодно выделяет немалые средства на спортивно-оздоровительную, профилактическую деятельность — это прямые инвестиции в укрепление физического здоровья и работоспособности сотрудников, которые в условиях надвигающейся эпидемии так необходимы сегодня для выживания и сохранения стабильного, устойчивого энергоснабжения областного центра. Кроме того, станция поддерживает известных и талантливых рязанских спортсменов. В частности, ТЭЦ ежемесячно перечисляет денежные средства на подготовку к Олимпийским играм и международным соревнованиям серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера чемпионата Европы, победителя Кубка мира по дзюдо Михаила Пуляева», — отметил Анатолий Шестаков.

«На станции, как социально ответственном предприятии, уже 10 лет действует система бесплатного питания для персонала, что особенно важно в условиях вахтового круглосуточного режима работы. Это уникальный опыт среди энергопредприятий региона, который высоко оценивается в коллективе ТЭЦ и «Электропрофсоюзом», – рассказал директор теплоэлектроцентрали Андрей Богданов. Он также отметил, что в организации спортивной, оздоровительной работы предприятие активно сотрудничает с первичной профсоюзной организацией. Совместными усилиями мы планируем улучшать качество социального партнерства, продвигать и распространять стандарты здорового образа жизни среди сотрудников. «В коллективе практически отсутствует текучесть кадров, станция остается весьма привлекательным работодателем с достаточно интересным социальным пакетом и уровнем оплаты труда. Мы и в дальнейшем будем следовать этим корпоративным ценностям компании», — заверил Андрей Богданов.

Инструктор по спорту, председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексей Бушев отметил, что на предприятии выстроена четкая система спортивно-оздоровительных мероприятий. Цеха в течение всего года соревнуются по 11 видам спорта. Охват персонала достигает 30 % от общей численности. Любимый спорт — это футбол и поэтому не случайно в 2019 году команда ТЭЦ стала победителем всероссийского турнира «Кубок энергетики России». Проведение спортивных праздников, семейных фестивалей, туристических слетов стало на станции не просто традицией, а визитной карточкой и образом жизни коллектива.

































































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