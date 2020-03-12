Пьяный молдованин устроил серьёзное ДТП в рязанском райцентре

В Пронске легковой автомобиль повис на барьерном ограждении. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Сообщается, что авария случилась в среду, 11 марта, около полуночи.



– Чёрная Hyundai Sonata, мчавшаяся с бугра со стороны Рязани, влетела на дорожное ограждение и повисла между бордюром и пешеходными перилами, – говорится в сообщении.



Известно, что машина пролетела по барьерному ограждению около ста метров, перед тем как повиснуть на нём. Снять легковушку сумели только утром, с помощью подъемного крана.



За рулём находился 36-летний нетрезвый житель Молдавии. Водительских прав у него нет.



Сообщается, что виновника ДТП ночью доставили в СИЗО. Его могут наказать 15 сутками ареста. Сообщается, что лихач уже попадал в поле зрения сотрудников полиции.

