В четверг отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

Из-за ремонта на водопроводе жители нескольких улиц Рязани в четверг, 12 марта, остались без холодной воды.

Воду отключили на ул. Гоголя, д. 32, ул. проезд Островского, д. 9; ул. Л. Толстого, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 3, д. 5 (школа №37), ул. Гоголя, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 5, д. 13, д. 17, д. 19/4, д. 21, д. 23, д. 22/1, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 26, ул. Чернышевского, д. 7, д. 16а, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Братиславская, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15.

Как сообщает сайт администрации города, водоснабжение планируется восстановить к 16.00.