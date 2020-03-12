Николай Любимов встретился с писателем Захаром Прилепиным

12 марта состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова с членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, членом Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, общественным и политическим деятелем, писателем Захаром Прилепиным.

Прилепин рассказал о своей деятельности в рамках рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, а также о встречах с депутатами регионального законодательного собрания и журналистами, которые он планирует провести в ходе пребывания в Рязанском регионе.

Участники также обсудили вопросы, которые касались сохранения исторического наследия, развития заповедных территорий области, сообщает сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что одним из главных вопросов сегодня являются поправки в Конституцию РФ, которые были инициированы большим коллективом людей.

– Надеюсь, что жители Рязанской области поддержат поправки в Конституцию России, которые очень важны и направлены на устойчивое развитие нашей страны, на то, чтобы люди жили лучше, – сказал Николай Любимов.

Глава региона добавил, что изменения, которые предложены, действительно назрели и формируют прочный фундамент для дальнейшего успешного социально-экономического развития.

Захар Прилепин подчеркнул, что для него было очень интересно и ответственно участвовать в той большой работе по подготовке предложений о внесении поправок, которая была проведена членами специально созданной группы по поручению Президента РФ. По его словам, сейчас важно вести активный диалог с людьми, представителями политических элит в регионах, рассказывать и пояснять суть изменений.

– Поправки касаются крайне обширного количества тем, и политических, и социальных, и дипломатических, и медицинских, и военных. Они устанавливают заново базовые принципы жизни россиян. Мир изменился за последние два десятилетия. И нужно быть готовыми к новым вызовам, – сказал Захар Прилепин.