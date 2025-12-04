Рязанцев наградили за заслуги в промышленности, спорте, строительстве, юриспруденции, СМИ и образовании​

Губернатор Рязанской области подписал распоряжение № 476-рг от 2 декабря 2025 года о поощрении жителей региона за трудовые достижения, высокий профессионализм и вклад в развитие области.
За заслуги перед Рязанской областью
Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награждены:
- Николай Дронов, директор Рязанского филиала Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.
- Ольга Кочеткова, генеральный директор ООО «Консультант-Ока», член Совета Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
За развитие физкультуры и спорта
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Рязанской области отмечены:
- Памятный знак «За наивысшие достижения» – Кристина Коновалова, учащаяся СШОР «Комета».
- Памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской» – Галина Несина («Алмаз»), Анатолий Сорокин («Триумф»).
- Благодарность губернатора – Роман Брагин (ДЮСШ «Витязь»), Максим Шальнев (СШОР «Юпитер»).
Промышленность и строительство
За вклад в промышленность и строительную отрасль региона награждены:
- Памятный знак «За наивысшие достижения» – Игорь Коськин, президент АО «Русская кожа».
- Почетное звание «Почетный работник строительства и архитектуры Рязанской области» – Александр Новиков, гендиректор ООО «Рязаньспецстрой».
- Почетная грамота губернатора – Михаил Жарков, ООО «Фасадстройсервис».
- Благодарность губернатора – Юлия Демыхина, директор ООО «ФСтрой», Алексей Ступин, директор ООО «Фасадстрой».
Юристы, СМИ и образование
В связи с Днем юриста, а также за развитие СМИ и образования отмечены:
- Почетное звание «Почетный юрист Рязанской области» – Анна Симкина, нотариус г. Рязани; Андрей Усейкин, руководитель Управления Росреестра по Рязанской области.
- Памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской» – Дмитрий Епифанов, АО «Рязанские городские распределительные электрические сети».
- Почетные грамоты губернатора – Екатерина Кольцова (РГУ им. Есенина), Валерий Одиноков и Елена Пронина (нотариусы), Павел Шашков (адвокат).
- Благодарность губернатора – Алла Капустян, адвокат.
- В сфере СМИ: Почетная грамота – Светлана Митина, главред «Кораблинских вестей»; благодарность – Константин Егоров, водитель ГАУ РО «Издательство “Пресса”».
- В образовании: благодарность губернатора – Виталий Устинкин, директор Полянской школы-интерната.