Рязанцев наградили за заслуги в промышленности, спорте, строительстве, юриспруденции, СМИ и образовании​

Губернатор Рязанской области подписал распоряжение № 476-рг от 2 декабря 2025 года о поощрении жителей региона за трудовые достижения, высокий профессионализм и вклад в развитие области.​

За заслуги перед Рязанской областью

Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награждены:​

Николай Дронов, директор Рязанского филиала Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Ольга Кочеткова, генеральный директор ООО «Консультант-Ока», член Совета Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

За развитие физкультуры и спорта

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Рязанской области отмечены:​

Памятный знак «За наивысшие достижения» – Кристина Коновалова, учащаяся СШОР «Комета».

Памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской» – Галина Несина («Алмаз»), Анатолий Сорокин («Триумф»).

Благодарность губернатора – Роман Брагин (ДЮСШ «Витязь»), Максим Шальнев (СШОР «Юпитер»).

Промышленность и строительство

За вклад в промышленность и строительную отрасль региона награждены:​

Памятный знак «За наивысшие достижения» – Игорь Коськин, президент АО «Русская кожа».

Почетное звание «Почетный работник строительства и архитектуры Рязанской области» – Александр Новиков, гендиректор ООО «Рязаньспецстрой».

Почетная грамота губернатора – Михаил Жарков, ООО «Фасадстройсервис».

Благодарность губернатора – Юлия Демыхина, директор ООО «ФСтрой», Алексей Ступин, директор ООО «Фасадстрой».

Юристы, СМИ и образование

В связи с Днем юриста, а также за развитие СМИ и образования отмечены:​