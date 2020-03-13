Вандалами, разгромившими кладбище в посёлке Павелец Скопинского района, оказались дети. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Напомним, о погроме на кладбище стало известно 8 марта. Заявление в полицию о ЧП поступило в первый рабочий день недели, 10 марта. Неизвестные повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные плиты.



Правоохранители установили, что погром на кладбище устроили трое 9-летних детей, ученики одной из школ Скопинского района.



Со школьниками и их родителями проведены профилактические беседы. Детей готовятся поставить на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. Кроме того, сейчас решается вопрос о выплате материального ущерба пострадавшим.

