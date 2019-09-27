Подрядчик устранил выявленные недочёты скейт-парка на Московском шоссе

26 сентября в скейт-парке на Московском шоссе состоялся осмотр оборудования и произведены ремонтные работы подрядчиком, выполнявшим работы по строительству объекта в 2018 году. Также в ходе встречи состоялись беседы с посетителями парка на предмет соблюдения правил посещения. В частности, речь шла о необходимости применения защитной экипировки катающимися, а также соблюдения чистоты и бережного отношения к оборудованию. Об этом сообщил сайт администрации города.
В мероприятии, инициированном администрацией города Рязани с учетом обращений пользователей скейт-парка, приняли участие жители и активисты сообщества скейтеров. Подрядчиком были произведены ремонтные работы на двух рампах, укреплены стыки.
Администрация города Рязани обращает внимание на необходимость соблюдения следующих правил пользования скейт-площадкой:
1. Перед выездом на оборудование проверьте исправность велосипедов, скейтов, роликов, самокатов и другого инвентаря;
2. Обязательно наличие снаряжения (шлем, наколенники, налокотники, защита голеностопа и т.д.);
3. Соблюдайте очередность выезда на оборудование;
4. Жестом или голосом предупредите посетителей парка о начале движения;
5. Соблюдайте принятое в парке направление катания;
6. В случае неудачного трюка, не задерживаясь, покиньте оборудование;
7. В случае падения, подайте сигнал рукой или голосом о состоянии здоровья.
В целях сохранения целостности контракции категорически запрещено:
— проносить и употреблять на оборудовании любые напитки;
— употреблять алкоголь и курить на территории скейт-парка;
— пользоваться мобильными телефонами в зоне катания;
— кататься в наушниках;
— сидеть или задерживаться на оборудовании;
— кататься на мокром оборудовании;
— выезжать на оборудование на детских, горных и ДХ велосипедах.