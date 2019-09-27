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Подрядчик устранил выявленные недочёты скейт-парка на Московском шоссе

26 сентября в скейт-парке на Московском шоссе состоялся осмотр оборудования и произведены ремонтные работы подрядчиком, выполнявшим работы по строительству объекта в 2018 году. Также в ходе встречи состоялись беседы с посетителями парка на предмет соблюдения правил посещения. В частности, речь шла о необходимости применения защитной экипировки катающимися, а также соблюдения чистоты и бережного отношения к оборудованию. Об этом сообщил сайт администрации города. 

В мероприятии, инициированном администрацией города Рязани с учетом обращений пользователей скейт-парка, приняли участие жители и активисты сообщества скейтеров. Подрядчиком были произведены ремонтные работы на двух рампах, укреплены стыки.

Администрация города Рязани обращает внимание на необходимость соблюдения следующих правил пользования скейт-площадкой:

1. Перед выездом на оборудование проверьте исправность велосипедов, скейтов, роликов, самокатов и другого инвентаря;

2. Обязательно наличие снаряжения (шлем, наколенники, налокотники, защита голеностопа и т.д.);

3. Соблюдайте очередность выезда на оборудование;

4. Жестом или голосом предупредите посетителей парка о начале движения;

5. Соблюдайте принятое в парке направление катания;

6. В случае неудачного трюка, не задерживаясь, покиньте оборудование;

7. В случае падения, подайте сигнал рукой или голосом о состоянии здоровья.

В целях сохранения целостности контракции категорически запрещено:

— проносить и употреблять на оборудовании любые напитки;

— употреблять алкоголь и курить на территории скейт-парка;

— пользоваться мобильными телефонами в зоне катания;

— кататься в наушниках;

— сидеть или задерживаться на оборудовании;

— кататься на мокром оборудовании;

— выезжать на оборудование на детских, горных и ДХ велосипедах.

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