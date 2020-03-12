Подрядчик рассказал о строительстве Южного обхода Рязани

В Рязань приехали представители федерального управления автодорог, в ведении которого находится трасса М-5. Именно они будут строить Южный обход Рязани. Об этом сообщает ГТРК «Ока».



Строительство обхода вызывает множество вопросов у жителей села Храпово. Там видели инженеров, проводящих замеры. Никаких пояснений о том, где будут строить, люди пока не получили. Естественно, что они волнуются за своё жильё.



Инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Виктор Дорошенко сообщил тележурналистам, что сейчас пока идут проектно-изыскательные работы. До их завершения говорить о чём-то рано. При этом Дорошенко отметил, что при строительстве Южного обхода учтут интересы не только водителей, но и местных жителей.



Напомним, что в ответ на запрос РИА «7 новостей» в Минтрансе сообщили, какие объекты не будут затронуты при строительстве. Ранее также сообщалось, что работы начнутся в 2020 году.

