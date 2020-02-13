В Минтрансе Рязанской области ответили на запрос РИА «7 новостей». Речь шла о строительстве Южного обхода Рязани. Также мы поинтересовались, как это затронет жителей Храпова и Божаткова.



В министерстве отметили, что заказчиком строительства Южного обхода Рязани является ФКУ «Поволжуправтодор». В его ведении находится автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал».



По информации ФКУ «Поволжуправтодор», в настоящее время выполнена проработка и сравнение нескольких вариантов прохождения трассы.



Основными критериями сравнения рассматриваемых вариантов трассы являлись минимизация воздействия на градостроительную среду, а также социально-значимые объекты. В частности, планируется обойти кладбища в Храпове и Божаткове, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Храпове и иные значимые объекты. Также учитывались действующая транспортная обстановка и существующие искусственные инженерные сооружения.



Проектные решения в обязательном порядке соответствуют требованиям современного санитарно- эпидемиологического и природоохранного законодательства. Они будут предоставлены на рассмотрение в государственную экспертизу.

