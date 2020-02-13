Олег Нагибин возглавит центр ядерной медицины в Рязани

Бывший главврач больницы №2 Рязани Олег Нагибин возглавит центр клинической и ядерной медицины «МедТехнолоджи». Об этом сообщает портал учреждений здравоохранения.



Центр откроется в Рязани во втором квартале 2020 года. Его открытие – часть федеральной программы развития сети высокотехнологичных медицинских центров, которую реализует группа компаний «МедИнвестГрупп». Новое медицинское учреждение рассчитано на 60 тысяч посещений в год. При этом там будут действовать полисы ОМС, поэтому посетить его можно будет бесплатно.



По данным портала UZRF, в центре будет организовано диагностическое отделение, включающее центр лучевой диагностики (позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, цифровая маммография), кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной и эндоскопической диагностики. Приём будут вести врачи 16 специальностей.



Располагаться новый медицинский центр будет в бывшем ТЦ «Полсинаут» на Заводском проезде в Рязани.

