Рязанцы предпочитают Спутниковое телевидение «пакетом»

Об этом сообщили эксперты компании МТС. По оценке компании, каждое второе новое подключение спутникового телевидения приходится на новое комплексное предложение. Конвергентный тариф объединяет сразу две услуги: спутниковое ТВ и 4G интернет.

Как отметили в пресс-службе МТС, тариф получил наибольшую популярность получил у жителей небольших городов и районов Рязанской области, а также тех, кто постоянно живет в коттеджных поселках и дачных массивах. Для этих жителей – мобильный интернет зачастую единственный способ выйти в «сеть», а качественное цифровое телевидение доступно только «со спутника».

Кроме того, аналитики МТС дали оценку того, что именно предпочитают смотреть телезрители СТВ. Оказалось, что самым популярным контентом у пользователей спутникового телевидения стали новости и бизнес-передачи: на долю этих программ приходится более 35% в общем объеме смотрения. На втором месте – детские каналы (21% суммарного времени смотрения), на третьем – документальные каналы и передачи (15%). Кинопросмотры занимают 10% всего времени смотрения и занимают только четвертую строчку среди зрительских предпочтений.

Уникальной особенностью такого тарифа является еще и то, что «конвергентное решение – это пакет услуг, позволяющий объединить на одном лицевом счёте спутниковое телевидение и мобильную связь. Удобность таких предложений состоит в том, что, покупая «тарелку» и подключая мобильный интернет, можно получить бесплатно пакет из 190 ТВ-каналов», — отметил директор компании МТС в Рязани Александр Ляк.

Кроме того, использование объединенного тарифа — это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить деньги и получать полный перечень качественных услуг в одном месте, не заключая много излишних контрактов с разными сервисами.

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