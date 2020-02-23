По дороге на игру у рязанской команды загорелся автобус

В субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, МФК «Элекс-Фаворит» провёл очередные игры Первенства СФФ «Центр» по мини-футболу. Поездка в Белгород для рязанцев еда не обернулась большими неприятностями.



– По дороге у нас загорелся автобус, – рассказал генеральный директор клуба Виталий Громов. – Слава Богу, всё закончилось хорошо, но в тот момент реально стало страшно. Все успели выйти из салона. До спорткомплекса добирались на перекладных – сначала на попутках, затем на такси.



К первому матчу команда прибыла с небольшим опозданием. Тем не менее, победа осталась за рязанцами – 3:1. Во второй игре «Элекс-Фаворит» вёл со счётом 4:1, но упустил победу на последних секундах. В итоге – 4:4.

