Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы от коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.



Молитвы будут читаться во время литургии во всех храмах РПЦ. В воскресенье, 22 марта, такая литургия прошла в соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине в Москве. Её возглавил патриарх Кирилл.



Прошло такое богослужение и в Рязани. Службу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

