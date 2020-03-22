В Рязанской области проверено 3146 человек, прибывших из-за границ региона

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Во исполнение поручения, которое дал губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе дистанционного совещания с главами муниципальных образований, оперативной группой реализуются меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона.

В оперативные штабы муниципальных образований поступили сообщения о 3146 гражданах прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Это лица, которые постоянно не проживают в данном городе или поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона. В условиях особого противоэпидемического режима сведения о них помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции.

На контроль в муниципальных образованиях взято 167 человек, которые до истечения срока карантина находятся в самоизоляции. На территории Рязанской области проверено около 24 тысяч домовладений. На горячие линии муниципальных образований поступило 11 звонков.

