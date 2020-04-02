Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Число больных с выявленным коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. По состоянию на 13 часов 2 апреля диагноз подтвердился у 4 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Трое заболевших приехали с отдыха из-за границы – из Франции и Турции. Ещё одна женщина приехала из Москвы, где контактировала с зараженным.

Анализы 10 человек направлены в Москву. Медики ждут подтверждения диагноза. Пока все они изолированы и находятся под наблюдением. Состояние одного оценивается как тяжёлое.

Один человек из четырёх заражённых уже вылечился, его выписали из больницы имени Семашко.

На данный момент поступила информация о 1887 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. 779 из них уже сдали анализы, все – здоровы. Под наблюдением медиков находится 1108 человек, у них взяты анализы.