Деликатесы ценой уголовки: в Касимове мужчина присвоил 6 тысяч, забытые другим у кассы супермаркета

В отдел МВД России «Касимовский» обратился 61-летний житель Касимова и заявил о пропаже 6 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что потерял деньги прямо у кассы в магазине. По его словам, во время оплаты покупок в супермаркете он достал из кошелька две крупные купюры и положил их на прилавок, чтобы они не мешали найти мелкие банкноты. Расплатился, собрал покупки, вышел на улицу — и только потом вспомнил о деньгах.

Когда пенсионер вернулся к кассе, купюр на месте уже не было. Тогда он обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска начали с опроса сотрудников магазина и выяснили, кто стоял в очереди сразу после заявителя. По приметам этого посетителя полицейские быстро сузили круг поиска.

Вскоре правоохранители установили личность возможного подозреваемого — им оказался 40-летний местный житель. Мужчину разыскали и задержали. По предварительной информации, находясь в супермаркете, он заметил у кассы чужие 6 тысяч рублей, но вместо того чтобы сообщить о находке кассиру или дождаться возвращения владельца, просто забрал деньги себе.

С точки зрения закона такие действия — не «нашёл и взял», а полноценная кража. Присвоение найденных чужих денег без попытки вернуть их хозяину квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Как установили полицейские, похищенную сумму мужчина быстро потратил — деньги ушли на покупку деликатесов.

Дознаватель отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении 40-летнего касимовца уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.