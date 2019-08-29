Николай Любимов рассказал о ремонте многострадальной поликлиники в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить работы по ремонту поликлиники №14 в Рязани. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.



В четверг, 29 августа, Любимов осмотрел поликлинику вместе с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким. Министр доложил, что ремонт поликлиники будет вестись 4 года, что не устроило губернатора.



– Это слишком долго, нет времени ждать, – написал Николай Любимов. – Поручил ускорить работы с обязательным контролем качества – полностью обновить поликлинику должны в 2021 году, ни днём позже.



Всего на ремонт здания 19-го века, где расположена поликлиника, необходимо 60 миллионов рублей. Губернатор сообщил, что деньги будут выделены, не уточнив их источник.



Также Николай Любимов написал, что министра Андрея Прилуцкого он не увольняет.

