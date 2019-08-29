На главную Рязань Власть Николай Любимов рассказал о ремонте многострадальной поликлиники в Рязани
РязаньВластьТоп новость

Николай Любимов рассказал о ремонте многострадальной поликлиники в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить работы по ремонту поликлиники №14 в Рязани. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

В четверг, 29 августа, Любимов осмотрел поликлинику вместе с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким. Министр доложил, что ремонт поликлиники будет вестись 4 года, что не устроило губернатора. 

– Это слишком долго, нет времени ждать, – написал Николай Любимов. – Поручил ускорить работы с обязательным контролем качества –  полностью обновить поликлинику должны в 2021 году, ни днём позже. 

Всего на ремонт здания 19-го века, где расположена поликлиника, необходимо 60 миллионов рублей. Губернатор сообщил, что деньги будут выделены, не уточнив их источник. 

Также Николай Любимов написал, что министра Андрея Прилуцкого он не увольняет.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вопрос с назначением и. о. ректора РГУ решится в течение 7 – 10 дней

В Касимове осуждён водитель, сбивший насмерть девочку

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина: Больше всего люди жалуются на...