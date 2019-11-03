На улице Пойменной в Рязани открыли площадку для отдыха и общения соседей

В субботу, 2 ноября, в Рязани состоялось открытие площадки для отдыха и общения соседей у дома №55Б на улице Пойменной, благоустроенной в рамках местной инициативы. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



В церемонии открытия принимали участие сотрудники городской администрации, депутат гордумы Елена Волкова, активисты ТОС.



На территории установили детскую площадку с игровым и спортивным оборудованием, поставили крытую беседку, заасфальтировали дорожки, поставили лавочки и урны. Площадку благоустроили ещё в августе, но по инициативе комитета ТОС и поддержке администрации города было решено поставить уличное освещение, установить камеру видеонаблюдения, информационный стенд и ограждение.



На празднике жители выразили благодарность правительству области и лично губернатору Николаю Любимову за программу поддержки местных инициатив.

