На пяти маршрутах в Рязани увеличат число автобусов

С 30 сентября, на маршрутах №№11, 12, 13, 23, 24 увеличится число автобусов. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.



Сообщается, что с понедельника на маршруте №11 будет работать 5 машин, на №12 – 4 машины, на №13 – 6 машин, на №23 – 2 машины, а на маршруте №24 – 3 машины.



Также в администрации Рязани напомнили, что ранее 15 автобусов МАЗ 206 начали обслуживать маршрут №17. Всего в 2019 году по договору с инвестором на автобусные маршруты в рязани выйдут 40 автобусов МАЗ 206 и ПАЗ. Они работают на самых востребованных направлениях.

